Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht JDC Group-Position

Eigengeschäft bei JDC Group

10.10.26 10:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der JDC Group-Aktie.

Am 07.10.2026 wurden bei JDC Group Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 09.10.2026 statt. Am 07.10.2026 baute Grace Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung, das Depot um 1.000 Aktien aus. Grace Beteiligungs GmbH bezahlte 16,17 EUR je Anteilsschein. Das Papier von JDC Group legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 5,00 Prozent auf 16,65 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 4,50 Prozent auf 17,50 EUR zu. JDC Group erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,09 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 13.299.165 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 07.10.2026 statt. Damals deckte sich Grace Beteiligungs GmbH mit 1.000 JDC Group-Aktien zu jeweils 16,50 EUR ein.

Redaktion finanzen.net