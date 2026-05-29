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Eigengeschäft

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht NanoRepro-Position

30.05.26 08:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei NanoRepro informiert.

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NanoRepro AG
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Am 29.05.2026 wurden bei NanoRepro Managers’ Transactions erfasst. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 29.05.2026. Jüngst, Lisa, Vorstand bei NanoRepro, fügte dem eigenen Portfolio 6.984 NanoRepro-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 1,84 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die NanoRepro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,71 EUR.

Die NanoRepro-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von NanoRepro beläuft sich aktuell auf 24,75 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 13.903.603 Anteilsscheine beziffert.

Vor der Transaktion von Stiller, Dr. Olaf wurde die letzte Meldung am 28.05.2026 verzeichnet. Aufsichtsrat, Stiller, Dr. Olaf, erwarb 30 Papiere zu jeweils 1,73 EUR.

Redaktion finanzen.net

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