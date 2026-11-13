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Führungskraft-Depot

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht ProCredit-Position

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht ProCredit-Position

Bewegung bei ProCredit: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 10.11.2026 bei ProCredit verzeichnet. Die BaFin wurde am 12.11.2026 über die Transaktion informiert. 397 ProCredit-Aktien für jeweils 9,01 EUR erwarb am 10.11.2026 Beeck, Christoph, Vorstand. Die ProCredit-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR.

Bei der ProCredit-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 8,81 EUR. ProCredit erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 520,66 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 58.898.500 Aktien.

Am 10.11.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Vorstand, Dagrosa, Christian bei ProCredit, vergrößerte sein Investment um 393 Aktien für jeweils 9,01 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

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