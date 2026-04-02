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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Readcrest Capital-Position

07.04.26 10:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Readcrest Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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Für den 01.04.2026 wurde bei Readcrest Capital eine Managers’ Transaction gemeldet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 02.04.2026. EFa Vermögensverwaltungs KG, in enger Beziehung, kaufte am 01.04.2026 Readcrest Capital-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 4.105 Aktien zum Preis von jeweils 1,07 EUR den Besitzer. Im FSE-Handel gewannen die Readcrest Capital-Papiere letztlich 2,90 Prozent auf 1,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Readcrest Capital nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,90 Prozent auf 1,08 EUR. Die Anzahl der gehandelten Readcrest Capital-Aktien belief sich an jenem Tag auf 407 Stück. Der Börsenwert von Readcrest Capital beläuft sich unterdessen auf 29,64 Mio. Euro. Derzeit sind 27.696.400 Aktien handelbar.

Vor der Transaktion von Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH wurde die letzte Meldung am 01.04.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 1,07 EUR je Papier baute Readcrest Capital-Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH in enger Beziehung sein Engagement um 100.000 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net

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