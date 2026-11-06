Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht RENK-Position

Eigengeschäft von Führungskraft

06.11.26 08:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der RENK-Aktie.

RENK meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.11.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 05.11.2026 ein. Sagel, Dr. Alexander, Vorstand, agierte mit Blick auf den RENK-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 05.11.2026 6.790 Aktien zu je 35,17 EUR erworben. Zum Handelsende ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,30 Prozent auf 35,38 EUR.

Die RENK-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um Prozent auf EUR abwärts. RENK wird aktuell mit einem Börsenwert von 3,71 Mrd. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 100.000.000 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden RENK-Anteile zuletzt am 09.03.2026 von einer Führungskraft bewegt. Bei einem Kurs von 54,38 EUR je Papier reduzierte RENK-Vorstand Mänz-Siebje, Anja sein Engagement um 550 Anteile.

Redaktion Finanzen.net