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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Schaeffler-Position

07.04.26 10:01 Uhr
Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Schaeffler-Position | finanzen.net

Schaeffler gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 01.04.2026 bei Schaeffler. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 02.04.2026 ein. Im Portfolio von Schaeffler-Vorstand Fontaine, Dr. Astrid kam es am 01.04.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 30.021 Aktien zu jeweils 7,30 EUR hinzu. Im FSE-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere letztlich 0,80 Prozent auf 7,36 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Schaeffler-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,50 Prozent auf 7,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 3.367 Schaeffler-Aktien. Der Marktwert von Schaeffler beträgt unterdessen 6,80 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 944.884.992 Aktien im Streubesitz.

Zuvor meldete Schaeffler, dass Fontaine, Dr. Astrid am 11.03.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Fontaine, Dr. Astrid hatte sein Portfolio um 8.104 Anteile zu jeweils 7,50 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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