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Portfolio geändert

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht UZIN UTZ-Position

Die UZIN UTZ-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UZIN UTZ AG
65.40 EUR -1.20 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen

Zum 20.10.2026 wurde bei UZIN UTZ ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 22.10.2026. Utz, Dr. Werner, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den UZIN UTZ-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 20.10.2026 130 Aktien zu je 64,90 EUR erworben. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von UZIN UTZ zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 7,20 Prozent auf 68,40 EUR.

Das Papier von UZIN UTZ legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 3,10 Prozent auf 66,60 EUR. In der Summe wechselten via FSE 20 UZIN UTZ-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist UZIN UTZ aktuell 333,93 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 5.044.320 Aktien.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 20.10.2026 statt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 113 Aktien zu jeweils 64,99 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.03.08 Uzin Utz Stoppkurs bei 20,50 Euro platzieren Focus Money
01.06.07 Uzin Utz Kursziel 35 Euro Prior Börse
05.03.07 Uzin Utz Aktie der Woche BÖRSE am Sonntag
08.09.06 Uzin Utz kaufenswert Der Aktionärsbrief
28.08.06 Uzin Utz fundamental ein Kauf BÖRSE am Sonntag

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