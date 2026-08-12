Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Zalando-Position

Führungskraft-Depot

13.08.26 14:01 Uhr

Zalando veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Zalando meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.08.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 12.08.2026 ein. Im Portfolio von Zalando-in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kam es am 05.08.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 804 Aktien zu jeweils 24,60 EUR hinzu. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 2,60 Prozent auf 24,79 EUR.

Die Zalando-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,50 Prozent im Minus bei 24,16 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.323 Zalando-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von Zalando beträgt unterdessen 5,88 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 wurde am 05.08.2026 gemeldet. Aktieselskabet af 1.2.2017 fügte 3.144 Anteile zu jeweils 24,71 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net