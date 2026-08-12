DAX 26.439 +0,4%ESt50 6.565 +0,5%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,23 +1,6%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 54.965 -0,0%Euro 1,1534 +0,1%Öl 87,4 -1,8%Gold 4.389 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Führungskraft-Depot

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Zalando-Position

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Zalando-Position

Zalando veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24.25 EUR 0.09 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zalando meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.08.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 12.08.2026 ein. Im Portfolio von Zalando-in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kam es am 05.08.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 804 Aktien zu jeweils 24,60 EUR hinzu. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 2,60 Prozent auf 24,79 EUR.

Die Zalando-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,50 Prozent im Minus bei 24,16 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.323 Zalando-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von Zalando beträgt unterdessen 5,88 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 wurde am 05.08.2026 gemeldet. Aktieselskabet af 1.2.2017 fügte 3.144 Anteile zu jeweils 24,71 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Aktuelle Zalando Aktie News

Werbung

Zalando Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.