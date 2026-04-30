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Transaktion im Blick

Engagement reduziert: Führungskraft fährt 7C Solarparken-Position herunter

26.05.26 14:01 Uhr

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der 7C Solarparken-Aktie aus.

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Aktien
7C Solarparken AG
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 21.05.2026 bei 7C Solarparken verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 25.05.2026. Eine Verkleinerung der Aktienposition wurde zuletzt von 7C Solarparken-Vorstand De Proost, Steven gemeldet. Es wurden am 21.05.2026 409.193 Aktien für jeweils 1,90 EUR veräußert. Im FSE-Handel gewannen die 7C Solarparken-Papiere letztlich 1,90 Prozent auf 1,91 EUR.

Die 7C Solarparken-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 1,93 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.000 7C Solarparken-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht 7C Solarparken einen Börsenwert von 145,28 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 75.667.800 Papiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 21.05.2026 statt. Boriau, Koen, Vorstand bei 7C Solarparken, verkleinerte sein Investment um 21.490 Aktien für jeweils 1,90 EUR.

Redaktion finanzen.net

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