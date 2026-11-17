Portfolio geändert

Die Ceconomy St-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 12.11.2026 bei Ceconomy St. Die Aktien-Transaktion wurde am 16.11.2026 bekannt gemacht. Für einen Preis von jeweils 4,60 EUR verkaufte Ceconomy St-in enger Beziehung Convergenta Invest GmbH am 12.11.2026 18.500.000 Anteilsscheine. Die Ceconomy St-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,53 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Ceconomy St-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 4,54 EUR. Ceconomy St markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 2,21 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 485.220.992.

Am 14.01.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Damals hatte Kellerhals, Jürgen Aufsichtsrat 149.749 Anteilsscheine zu je 2,45 EUR gekauft.

Redaktion Finanzen.net