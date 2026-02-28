DAX24.821 -1,8%Est506.011 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,2%Euro1,1707 -0,6%Öl79,33 +9,4%Gold5.398 +2,3%
Gemeldetes Eigengeschäft

Engagement reduziert: Führungskraft fährt Deutsche Telekom-Position herunter

02.03.26 10:01 Uhr
So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Deutsche Telekom.

Kürzlich kam es bei der Deutsche Telekom-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 27.02.2026 statt. Illek, Dr. Christian Peter, Vorstand bei Deutsche Telekom, hat am 26.02.2026 die eigene Aktienposition verkleinert. Das Depot wurde um 100.000 Aktien zu jeweils 33,80 EUR reduziert. Die Deutsche Telekom-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 2,10 Prozent auf 33,01 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 2,90 Prozent auf 33,91 EUR zu. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im Tagesverlauf 34.759 Stück gehandelt. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom beläuft sich aktuell auf 164,93 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 4.838.022.144 Anteilsscheine.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 02.01.2026 statt. Insgesamt 7.000 Deutsche Telekom-Anteile (27,80 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von in enger Beziehung Langheim, Marla verlassen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
26.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
26.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
26.02.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
