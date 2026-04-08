Engagement reduziert: Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position herunter

Meldepflicht nachgekommen

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Am 09.04.2026 tätigte bei Vidac Pharma eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 14.04.2026 wurde der Handel mit Vidac Pharma-Anteilen gemeldet. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 09.04.2026 den Bestand an Vidac Pharma-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 18.312 Aktien zu jeweils 0,58 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Vidac Pharma nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,20 Prozent auf 0,58 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,53 EUR. Die Aktien von Vidac Pharma sind unterdessen 28,19 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 51.625.060 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 08.04.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Herzberg, Dr. Max verzeichnet. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 5.190 Papiere zu jeweils 0,59 EUR.

Redaktion finanzen.net