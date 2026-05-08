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Engagement reduziert: Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position herunter

29.05.26 12:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,58 EUR -0,02 EUR -2,68%
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 25.05.2026 bei Vidac Pharma verzeichnet. Die Transaktion wurde am 28.05.2026 publik gemacht. Im Depot von Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 25.05.2026 von 17.000 Aktien zu je 0,58 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,56 EUR an der Tafel.

Das Papier von Vidac Pharma legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 6,80 Prozent auf 0,60 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 1.000 Vidac Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Aktuell verbucht Vidac Pharma einen Börsenwert von 29,43 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 25.05.2026 Vidac Pharma-Anteile gehandelt. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 9.912 Papiere zu jeweils 0,57 EUR.

Redaktion finanzen.net

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