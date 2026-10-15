Engagement reduziert: Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position herunter

Eigengeschäft bei Vidac Pharma

15.10.26 14:01 Uhr

Bei Vidac Pharma wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Vidac Pharma meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 07.10.2026. Am 12.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. Eine Verkleinerung der Aktienposition wurde zuletzt von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max gemeldet. Es wurden am 07.10.2026 7.000 Aktien für jeweils 0,41 EUR veräußert. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,39 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,39 EUR. Vidac Pharma wird aktuell mit einem Börsenwert von 19,88 Mio. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Herzberg, Dr. Max wurde am 22.09.2026 gemeldet. Es ergab sich eine Dezimierung des Portfolios um 4.590 Aktien zu je 0,42 EUR.

Redaktion finanzen.net