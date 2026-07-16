engcon Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

18.07.26 06:35 Uhr

engcon Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,54 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte engcon Registered B 0,460 SEK je Aktie verdient.

engcon Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 594,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 530,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net