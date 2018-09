Alibaba und SAP erweitern Zusammenarbeit

Alibaba 135,28 EUR 1,01% Charts

Wie SAP mitteilte, sollen die SAP S/4HANA Cloud, die der Konzern als Flaggschiff-Produkt bezeichnet, und SAP Cloud Platform künftig auf der Alibaba Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) in China angeboten werden. Kunden soll damit der Umstieg auf die Cloud erleichtert werden. SAP vergrößere damit seine Reichweite für die genannten Produkte.

"China ist seit mehr als zwei Jahrzehnten die zweite Heimat der SAP", sagte SAP-Vorstandschef Bill McDermott . "Die erweiterte Partnerschaft zwischen Alibaba und SAP gibt uns neue Möglichkeiten, indem wir intelligente Unternehmen schaffen und damit das digitale China stärken." SAP erwarte in China in den kommenden Jahren substanzielles Wachstum.

Zudem prüfen Alibaba und SAP laut Mitteilung eine erweiterte Zusammenarbeit in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge sowie New Retail und New Manufacturing.

FRANKFURT (Dow Jones)

