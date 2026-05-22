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Enges Rennen bei Wahl in Zypern - YouTuber zieht ins Parlament ein

24.05.26 17:39 Uhr

NIKOSIA (dpa-AFX) - Bei den Parlamentswahlen in der EU-Inselrepublik Zypern zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) kommen ersten Prognosen auf Basis von Wählerbefragungen zufolge auf 22,5 bis 25,5 Prozent, wie der staatliche Rundfunk RIK nach Schließung der Wahllokale am Sonntag berichtete. Die linke AKEL-Partei erreicht demnach 21,0 bis 24,0 Prozent.

Drittstärkste Kraft wird voraussichtlich die ultranationalistische Nationale Volksfront (ELAM) mit etwa elf Prozent. Auch die erstmals antretende Bewegung für direkte Demokratie eines populistischen YouTubers und politischen Quereinsteigers schafft mit rund sechs Prozent den Einzug ins Parlament. Mindestens vier weitere kleinere Parteien dürften ebenfalls ins Parlament einziehen. Alle relevanten Parteien gelten als grundsätzlich proeuropäisch.

Mit aussagekräftigen Hochrechnungen auf Grundlage ausgezählter Stimmen wird gegen 20.30 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MESZ) gerechnet.

Direkte Auswirkungen auf die Regierung hat die Wahl nicht: Die politische Macht liegt laut Verfassung beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird. Der konservative Präsident Nikos Christodoulidis, seit 2023 im Amt, bildet und führt die Regierung. Das Parlament übernimmt vor allem eine Kontrollfunktion. Die Wahl gilt deshalb als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028./tt/DP/he