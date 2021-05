Engie beschleunigt Investitionen - Höherer Gewinn im 1. Quartal

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)--Der französische Energieversorger Engie will die Investitionen in Wachstumsfelder beschleunigen. Das Geld dafür soll der neuen Strategie zufolge zum Teil aus Verkäufen von Unternehmensteilen stammen.

Mit den geplanten Verkäufen will Engie 9 bis 10 Milliarden Euro einnehmen. Die Investitionen sollen sich in den Jahren 2021 bis 2023 auf 15 bis 16 Milliarden Euro belaufen. 55 Prozent davon seien bereits fest zugesagt. In dem Zeitraum will Engie zudem neue Effizienzmaßnahmen umsetzen, die 600 Millionen Euro zum operativen Gewinn beitragen sollen.

Im Quartal per Ende März steigerte Engie sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 2,07 Milliarden Euro von 1,91 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA legte auf 3,22 von 2,06 Milliarden Euro zu. Der Umsatz kletterte auf 16,9 von 16,5 Milliarden Euro.

