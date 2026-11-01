Engineers India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Engineers India gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 8,24 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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