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England erlebt wärmsten Juni seit Aufzeichnungsbeginn

01.07.26 17:43 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Durch die Hitzewelle haben die Menschen in England im vergangenen Monat Rekordtemperaturen erlebt. Vorläufigen Zahlen des britischen Wetterdienstes Met Office zufolge verzeichnete der Landesteil sogar den wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Für das Vereinigte Königreich war es zudem der zweitwärmste Junimonat, wie das Met Office mitteilte.

Demnach lag die durchschnittliche Temperatur in England im Juni bei 17,1 Grad und übertraf den bisherigen Rekord von 16,9 Grad, der erst 2025 aufgestellt worden war. Den Wert führen die Meteorologen auch auf die jüngste Hitzewelle mit heißen Tagen und tropischen Nächten zurück.

Geschlossene Schulen, Rekordzahl an Notrufen

Wie in vielen Teilen Europas herrschte in Großbritannien in der vergangenen Woche eine extreme Hitzewelle. Zahlreiche Schulen schlossen vorübergehend oder verkürzten ihren Unterricht, Bahnunternehmen rieten von nicht notwendigen Reisen ab. In London wurde die höchste Zahl an Notrufen in lebensbedrohlichen Situationen registriert, die der Rettungsdienst dort jemals an einem Tag verzeichnet hat.

Mit vorläufig 37,7 Grad wurde in Lingwood in der englischen Grafschaft Norfolk am 26. Juni die höchste jemals im Juni aufgezeichnete Temperatur gemessen. Für die kommende Woche sprach die britische Gesundheitsbehörde UKHSA erneut eine Hitzewarnung aus./pba/DP/zb