Enhanced Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Enhanced Group A lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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