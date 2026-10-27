AstraZeneca-Aktie stabil: Brustkrebstherapie erhält Zulassung in Europa
AstraZeneca und Daiichi Sankyo haben eine EU-Zulassung für ihr Medikament Enhertu zur Behandlung einer bestimmten Brustkrebsart im Frühstadium bekommen.
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Die beiden Pharmaunternehmen teilten am Dienstag mit, dass die EU-Kommission der Empfehlung des wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA gefolgt sei und Enhertu als Monotherapie für Patientinnen zugelassen habe, die nach operativ entfernten HER2-positivem Brustkrebs noch eine Resterkrankung aufweisen.
Dies ist laut AstraZeneca und Daiichi die erste EU-Zulassung für Enhertu bei Brustkrebs im Frühstadium mit kurativer Zielsetzung.
Die Zulassung basierte auf Daten einer klinischen Studie der späten Phase, die zeigten, dass das Medikament das Risiko eines Krankheitsrückfalls oder Todes reduzierte, so die Unternehmen.
In London notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,03 Prozent höher bei 128,58 Pfund.
Von Adria Calatayud
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