Eni beauftragt SLB beim Projekt zur weltweiten Berichterstattung über Methanemissionen

SLB (NYSE: SLB) meldete heute, dass sein Unternehmensbereich End-to-End Emissions Solutions (SEES) von dem integrierten Energieunternehmen Eni (NYSE: E) damit beauftragt wurde, für die weltweit verteilten Anlagen von Eni umfassende Mess- und Berichtspläne über Emissionen flüchtiger Methanverbindungen zu liefern.

Das bereits angelaufene Projekt basiert auf den Berichtsstandards der Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), dem Vorzeigeprogramm des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) für die Berichterstattung und Senkung von Methanemissionen. Das Projektziel ist es, dass Eni einen genauen Überblick über seine Emissionen flüchtiger Methanverbindungen erhält, um eine transparente Berichterstattung zu ermöglichen und die strategischen Bemühungen von Eni zur Senkung dieser Emissionen zu unterstützen. Methan ist ein starkes Treibhausgas (THG), das über einen Zeitraum von 20 Jahren einen bis zu 84 Mal stärkeren Einfluss auf den Klimawandel hat als Kohlendioxid und etwa die Hälfte der betrieblichen Emissionen im Öl- und Gassektor ausmacht.

"Genauigkeit, Geschwindigkeit und Umfang der Messungen sind für die Öl- und Gasindustrie drei entscheidende Elemente, um ihre Methanemissionen zu senken", so Kahina Abdeli-Galinier, Emissions Business Director von SLB. "Bei der Zusammenarbeit mit Eni nutzen wir unser umfassendes Know-how hinsichtlich der OGMP 2.0-Anforderungen sowie unsere globale Präsenz, um Eni innerhalb eines kurzen Zeitfensters von nur sechs Monaten präzise, zuverlässige Methanmesswerte und -berichte für seine Onshore- und Offshore-Aktivitäten zu liefern. Für Eni wie auch für andere Produktionsunternehmen wird die schnelle Skalierbarkeit dieser Kompetenz die notwendigen Erkenntnisse liefern, um bei der Bekämpfung der Emissionen flüchtiger Methanverbindungen schnelle Fortschritte zu verzeichnen."

SEES wird gemäß den Anforderungen der OGMP 2.0 an mehreren Standorten von Eni in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika Messungen und Simulationen der Emissionen an der Quelle durchführen. SLB wird die Daten zusammentragen und analysieren und Eni bei der Berichterstattung über die Emissionen auf Quellenebene an die OGMP unterstützen.

Im Vorfeld des Projekts evaluierte SLB optimale Messtechnologien zur Identifizierung und Quantifizierung von Methanemissionen und konnte so Lösungen empfehlen, die den Anforderungen der einzelnen Anlagen und den jeweils vor Ort geltenden Vorgaben am besten entsprechen.

SEES wurde im März 2022 gegründet und bietet ein umfassendes Paket an Dienstleistungen und Spitzentechnologien, die Betreibern eine stabile, skalierbare Lösung für die Messung, Überwachung, Berichterstattung und letztendlich auch die Beseitigung von Methanemissionen und Gasemissionen aus routinemäßigem Abfackeln bieten. Seit seiner Gründung hat SEES Projekte für Kunden in Asien, im Nahen Osten, in Europa und in den USA durchgeführt. Dazu zählen Leistungen aus den Bereichen Beratung, optimierte Überwachungsplanung, Messung und Auswertung, die über eine gesicherte digitale Plattform erbracht werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das die Energiewirtschaft zum Vorteil der Umwelt umgestalten möchte. Mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern und einem vielfältigen Mitarbeiterstab stehen Innovationen im Bereich Öl und Gas täglich im Fokus. Mit der Digitalisierung in großem Umfang, der Dekarbonisierung der Branche und der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme wird die Energiewende vorangetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

