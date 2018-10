Eni erwirbt weitere Explorationsrechte in Mosambik

Von Nathan Allen

MAILAND (Dow Jones)--Der Ölkonzern Eni sichert sich Zugriff auf weitere Reserven in Afrika. Wie das italienische Unternehmen mitteilte, hat es die exklusiven Explorations- und Erschließungsrechte für einen Tiefsee-Block vor der Küste Mosambiks im Rahmen eines Bieterwettbewerbs erworben.

Das Gebiet umfasst mehr als 5.000 Quadratkilometer mit Tiefen von 300 bis 1.800 Meter und ist komplett unerschlossen, so Eni. Dem Konsortium um Eni gehören außerdem die Sasol Ltd und die mosambikanische staatliche Ölgesellschaft ENH an.

October 17, 2018 10:35 ET (14:35 GMT)