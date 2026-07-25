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Eniro Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Eniro Group AB Registered Shs
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Eniro Group Registered präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Eniro Group Registered im vergangenen Quartal 247,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eniro Group Registered 237,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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