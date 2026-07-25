Eniro Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

25.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Eniro Group Registered im vergangenen Quartal 247,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eniro Group Registered 237,0 Millionen SEK umsetzen können.

Eniro Group Registered präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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