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Enity: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Enity Holding AB (publ) Registered Shs
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Enity veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,24 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,35 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Enity im vergangenen Quartal 760,2 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enity 643,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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