Enjin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 755,1 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 508,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,55 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Enjin hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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