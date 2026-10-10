Enjin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Enjin hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,55 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 755,1 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 508,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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