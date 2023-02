Enphase Energy Aktie News: S&P 500 Aktie Enphase Energy präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Enphase Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 213,95 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Enphase Energy-Aktie bis auf 238,05 EUR. Bei 232,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 9.962 Enphase Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 325,25 EUR markierte der Titel am 15.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,22 Prozent könnte die Enphase Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 104,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Enphase Energy-Aktie derzeit noch 105,05 Prozent Luft nach unten.

Am 26.10.2022 lud Enphase Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 634,71 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enphase Energy einen Umsatz von 351,52 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Enphase Energy am 25.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 23.07.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com