Enria: EZB aktualisiert demnächst Aufsichtsprioritäten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird demnächst ihre Prioritäten für die Bankenaufsicht aktualisieren. Bankenaufsichtschef Andrea Enria schreibt in einer Stellungnahme für die Euro-Finanzminister: "Die Prioritäten der europäischen Bankenaufsicht für 2022 bis 2024 sind weiterhin für die aktuellen Herausforderungen weitgehend geeignet. Angesichts der im Vergleich zu den Vorjahren anders gearteten Schocks und ihrer Auswirkungen für das wirtschaftliche Umfeld sind einige gezielte Anpassungen unserer mittelfristigen Strategie erforderlich."

Enria zufolge wird die EZB gegen Jahresende überarbeitete Prioritäten für 2023 bis 2025 bekannt geben. "Unsere Aufsichtsbehörden sind bereit, ihre Schwerpunkte und geplanten Aktivitäten kurzfristig an die sich dynamisch verändernde Risikolandschaft anzupassen."

In der Stellungnahme schreibt der EZB-Bankenaufsichtschef, dass der Anteil qualitätsgeminderter Kredite (Stage 2) in den Bankbilanzen im zweiten Quartal auf 9,7 Prozent gestiegen sei und damit höher als auf dem Höhepunkt der Pandemie gelegen habe. Enria wies zudem darauf hin, dass einige Banken die von der EZB per TLTRO zugeteilte Liquidität für "unkluge carry trades" und den Kauf langlaufender Staatsanleihen genutzt hätten.