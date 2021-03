Enria: EZB erkundet potenzielle Kliffeffekte bei Kreditqualität

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht ist nach den Worten ihres Chefs Andrea Enria besorgt darüber, dass es nach dem Auslaufen staatlicher Corona-Hilfsmaßnahmen bei den Banken des Euroraums zu einer schlagartigen Verschlechterung der Kreditqualität kommen könnte.

"Unser erste Priorität ist es, potenzielle Kliffeffekte bei der Asset-Qualität zu finden und zu beobachten, die sich einstellen könnten, wenn die öffentlichen Stützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 auslaufen", sagte Enria bei seiner Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments laut veröffentlichtem Redetext.

Die wichtigste Krisenmaßnahme aus Sicht der Banken sind staatliche Kreditgarantien. Es ist allerdings nicht klar, wie lange sie aufrechterhalten werden. Die EZB warnt die Länder regelmäßig davor, die fiskalpolitische Unterstützung zu früh abzubrechen.

Die EZB will laut Enria prüfen, ob die die Kredit-Exponierungen ordentlich klassifiziert und die Kreditrisiken richtig gemessen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Banken an die von der EZB aufsichtlichen Erwartungen für den Umgang mit dem zu befürchtenden Anstieg der notleidenden Kredite halten.

Die EZB will zudem Covid-19-Risikoindikatoren schaffen, die der Steuerung der Aufsichtstätigkeit dienen sollen. Darüber hinaus will die EZB Werkzeuge schaffen, mit denen die Aufsichtsteams (JSTs) den Umgang der Banken mit Kreditrisiken in besonders von der Pandemie betroffenen Sektoren beurteilen können.

Die EZB will laut Enria außerdem dafür sorgen, dass die Banken ausreichend operative Kapazitäten haben, um mit dem Anstieg der notleidenden Kredite umgehen zu können. Außerdem wird sie darauf achten, dass sich die Banken dabei an die aufsichtlichen Vorgaben halten, vor allem in Bezug auf einen "aktiven Umgang" mit Kreditnehmern, die in Schwierigkeiten stecken.

Über die Ergebnisse dieser Arbeiten will die Bankenaufsicht in den nächsten Monaten informieren.

