Enria: Schattenbanken derzeit am besten über Banken überwachbar

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Überwachung von Finanzinstituten außerhalb des Bankensektors (Non-Bank financial Institutions - NBFIs) muss nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria mangels anderen Möglichkeiten vorerst über die Banken erfolgen. Bei einer EZB-Konferenz zu Gegenparteirisiken sagte Enria, zwar gebe es internationale Initiativen, um die Regulierung sogenannter Schattenbanken zu verbessern, doch brauchten solche Diskussionen Zeit. "Und es dauert noch länger, bis diese Diskussionen in der EU in anwendbare Regeln umgesetzt werden. Wir sprechen hier von Jahren, und das ist noch optimistisch", sagte er.

NBFIs - zu denen Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und andere Finanzintermediäre gehören, die in vielen Fällen einer viel weniger strengen Regulierung und Aufsicht unterliegen als Banken - spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft und bei der Verwaltung der Ersparnisse von Haushalten und Unternehmen.

Enria wies darauf hin, dass die von der Verschuldung dieser Schattenbanken ausgehenden Risiken präsent seien und "jederzeit explodieren" könnten, wie die jüngsten Beispiel von Archegos oder britischer Pensionsfonds gezeigt hätten. "Was also die Instrumente angeht, die uns derzeit zur Verfügung stehen, um diese Risiken zu mindern, so glaube ich, dass ein wirksames Management des Gegenparteiausfallrisikos durch die Banken die wichtigste Schutzmaßnahme bleibt", sage der Bankenaufseher.

Enria zufolge besteht das größte Ansteckungsrisiko darin, dass sich Banken bei NBFIs refinanzieren. NBFIs hielten ihre Liquiditätspuffer überwiegend als Einlagen bei Banken und sie interagierten mit Banken auf den Repo-Märkten.

Enria warnte, dass sich diese Risiken in den kommenden Monaten verstärken könnten, weil die Zentralbanken die Inflation in den Zielbereich zurückführen wollten. Im Euroraum konzentrierten sich die Verbindungen zu NBFIs auf eine kleine Gruppe systemrelevanter Banken, deren große Kapital- und Liquiditätspuffer für die Abfederung von Spillover-Risiken unerlässlich seien.

