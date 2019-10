Enterprise Products Partners steigert die Dividende

Der Energiekonzern Enterprise Products Partners L.P. (ISIN: US2937921078, NYSE: EPD) erhöht seine Quartalsdividende um 0,6 Prozent auf 0,4425 US-Dollar. Im Vorquartal zahlte das Unternehmen 0,44 US-Dollar aus. Insgesamt ist dies die 61. vierteljährliche Anhebung in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,77 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 27,32 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 6,48 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 12. November 2019 (Record date: 31. Oktober 2019).

Enterprise Products Partners L.P. ist 1968 als Großhändler von Natural Gas Liquids (NGLs) gegründet worden. Heute ist der Konzern in den Bereichen Öl- und Gastransport sowie der Gasexploration tätig. Der Firmensitz befindet sich in Houston, Texas. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,47 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Juli berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2018 betrug der Umsatz 36,53 Mrd. US-Dollar.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 11,10 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 59,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de