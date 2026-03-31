AMC-Aktie nach Zahlen im Plus: Kinokettenbetreiber kann Verluste reduzieren
Der Kinokettenbetreiber AMC hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. So fielen die Zahlen aus.
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In seinem ersten Geschäftsquartal 2026 hat AMC Entertainment MEHR/WENIGER Verluste gemacht als im Jahr zuvor. Das EPS stieg von -0,47 US-Dollar auf -0,22 US-Dollar, Analysten waren zuvor von einem Verlust je Anteilsschein von 0,34 US-Dollar ausgegangen.
Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.
Die AMC-Aktie zeigt sich an der NYSE bei 1,655 US-Dollar und damit 4,09 Prozent höher.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
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