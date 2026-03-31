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AMC-Aktie von Zahlen unbeeindruckt: Kinokettenbetreiber kann Verluste reduzieren

05.05.26 22:25 Uhr
AMC-Aktie an der NYSE unbewegt: AMC bleibt tief in der Verlustzone stecken | finanzen.net

Der Kinokettenbetreiber AMC hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. So fielen die Zahlen aus.

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In seinem ersten Geschäftsquartal 2026 hat AMC Entertainment MEHR/WENIGER Verluste gemacht als im Jahr zuvor. Das EPS stieg von -0,47 US-Dollar auf -0,22 US-Dollar, Analysten waren zuvor von einem Verlust je Anteilsschein von 0,34 US-Dollar ausgegangen.

Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.

Die AMC-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE unverändert bei 1,58 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com, Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09.08.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
08.04.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
22.01.2019AMC Entertainment A NeutralB. Riley FBR
11.07.2018AMC Entertainment A OutperformImperial Capital
21.06.2018AMC Entertainment A BuyThe Benchmark Company
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09.08.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
08.04.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
11.07.2018AMC Entertainment A OutperformImperial Capital
21.06.2018AMC Entertainment A BuyThe Benchmark Company
02.03.2018AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2019AMC Entertainment A NeutralB. Riley FBR
10.01.2018AMC Entertainment A Sector PerformRBC Capital Markets
03.08.2017AMC Entertainment A HoldThe Benchmark Company
19.07.2017AMC Entertainment A Equal WeightBarclays Capital
04.01.2017AMC Entertainment A Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

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