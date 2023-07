Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: FMC-Aktionäre stimmen über Rechtsform ab - Chefin wirbt für Loslösung

Entflechtung von Fresenius

Der Gesundheitskonzern Fresenius will das Verhältnis zu seiner angeschlagenen Dialysetochter Fresenius Medical Care neu regeln.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung an diesem Freitag (10 Uhr) in Frankfurt sollen die Aktionäre über die Umwandlung von Fresenius Medical Care von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft entscheiden. Die Zustimmung ist sehr wahrscheinlich.

FMC hatte sich immer wieder als Bremsklotz für Fresenius erwiesen und mehrere Gewinnwarnungen beim Mutterkonzern ausgelöst. Eine hohe Übersterblichkeit von Corona-Patienten, steigende Kosten in der Pandemie und Pflegekräftemangel hatten dem Dialyseanbieter zugesetzt.

Nach einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft müsste Fresenius die Tochter nicht mehr voll in die Bilanz aufnehmen, sondern könnte das Sorgenkind entsprechend der Beteiligung von rund einem Drittel berücksichtigen. Damit versucht Fresenius-Chef Michael Sen einen Befreiungsschlag. Der DAX-Konzern war nach einer missglückten Übernahme, Belastungen in der Corona-Pandemie und reihenweise Gewinnwarnungen in die Krise gerutscht.

Sen würde mit einer Entflechtung auch die Weichen für eine mögliche komplette Trennung von FMC stellen. Auf der Hauptversammlung im Mai hatte Sen betont, man habe derzeit keine Absicht, den Anteil an FMC zu reduzieren oder zu veräußern. Angesichts des niedrigen Aktienkurses von FMC wäre ein Verkauf auch ein schlechtes Geschäft.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung soll zudem ein neuer Aufsichtsrat von FMC gewählt werden. Fresenius will Vorstandschef Sen und Finanzvorständin Sara Hennicken in den Aufsichtsrat entsenden, Sen soll Vorsitzender des Kontrollgremiums werden. Zur Wahl für den Aufsichtsrat steht auch der Ex-Finanzchef von Merck, Marcus Kuhnert.

FMC-Chefin wirbt für Loslösung von Gesundheitskonzern Fresenius

FMC-Chefin Helen Giza wirbt bei den Anteilseignern für die Loslösung vom Mutterkonzern Fresenius. "Wenn Sie mit Ja stimmen, stellen Sie sicher, dass wir eine eine andere - einfachere, bessere und agilere - Unternehmensstruktur haben", sagte Giza auf dem Aktionärstreffen in Frankfurt. "Die Umwandlung wird unsere Governance-Struktur vereinfachen, unsere Entscheidungsprozesse verbessern, die Rechte der Aktionäre stärken und die unabhängige Festlegung unserer Finanzierungsstrategie verbessern", sagte Giza. "Wir haben uns ausführlich mit möglichen Alternativen zur Umwandlung beschäftigt und ihre Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen. Es gibt keine Alternativen, die den Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre in vergleichbarer Weise dienen." FMC muss deshalb aber auch hohe Kosten verdauen. Insgesamt erwartet Giza bis zu 100 Millionen Euro an einmaligen Kosten, die mit der Umstellung verbunden sind.

Via XETRA gibt die FMC-Aktie zeitweise 1,09 Prozent auf 46,08 Euro.

BAD HOMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) / Frankfurt (Reuters)