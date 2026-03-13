Entlassungen

Der Social-Media-Konzern Meta bereitet offenbar eine weitreichende Entlassungswelle vor, die mehr als ein Fünftel aller Mitarbeiter treffen könnte.

• Meta offenbar vor großangelegtem Stellenabbau

• KI-Investitionen sollen kompensiert werden

• Höhere Produktivität durch künstliche Intelligenz

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Meta plant offenbar einen großen Teil seiner Belegschaft zu entlassen. Dies berichteten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Die Maßnahme soll dazu dienen, die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur zu kompensieren und das Unternehmen auf eine durch künstliche Intelligenz gesteigerte Produktivität vorzubereiten.

Laut den Quellen steht weder ein konkreter Zeitpunkt noch das endgültige Ausmaß der Entlassungen fest. Die Informanten äußerten sich anonym, da sie nicht befugt waren, die geplanten Kürzungen öffentlich zu machen.

Das obere Management habe die Pläne kürzlich anderen hochrangigen Führungskräften bei Meta mitgeteilt und diese angewiesen, Konzepte für den Personalabbau zu entwickeln, sagten zwei der Personen. Meta-Sprecher Andy Stone erklärte auf Reuters-Anfrage jedoch, dass es sich hierbei lediglich um "Spekulationen über theoretische Vorgehensweisen" handele.

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Größte Umstrukturierung seit dem "Jahr der Effizienz"

Sollte Meta tatsächlich 20 Prozent der Stellen streichen, wäre dies die umfangreichste Entlassungsrunde seit der Umstrukturierung Ende 2022 und Anfang 2023, die das Unternehmen als "Jahr der Effizienz" bezeichnete. Laut der jüngsten Unternehmensmitteilung beschäftigte Meta zum 31. Dezember knapp 79.000 Mitarbeiter.

Im November 2022 hatte das Unternehmen bereits 11.000 Beschäftigte entlassen, was damals etwa 13 Prozent der Gesamtbelegschaft entsprach. Rund vier Monate später folgte die Ankündigung weiterer 10.000 Stellenstreichungen.

Zuckerbergs Fokus auf generative KI

Im vergangenen Jahr trieb CEO Mark Zuckerberg Meta verstärkt dazu an, im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz wettbewerbsfähiger zu werden. Das Unternehmen bot Spitzenforscher für ein neues Team zur Entwicklung von Superintelligenz großzügige Vergütungspakete an, von denen einige über vier Jahre Hunderte Millionen Dollar wert sind.

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Meta kündigte an, bis 2028 insgesamt 600 Milliarden Dollar in den Aufbau von Rechenzentren zu investieren. Anfang dieser Woche erwarb der Konzern Moltbook, eine Social-Networking-Plattform für KI-Agenten. Zudem gibt Meta mindestens 2 Milliarden Dollar für die Übernahme des chinesischen KI-Startups Manus aus, wie Reuters zuvor berichtete.

Zuckerberg deutete bereits Effizienzgewinne durch diese Investitionen an. Im Januar erklärte er laut der Nachrichtenagentur, dass er erste Anzeichen dafür sehe, dass "Projekte, die in der Vergangenheit ein großes Team benötigten, nun von einer einzelnen sehr talentierten Person zum Erfolg gebracht" werden könnten.

Branchenweiter Trend zum Personalabbau

Metas Planungen reihen sich in ein umfassenderes Muster großer US-Unternehmen ein, insbesondere im Technologiesektor. Führungskräfte verweisen auf jüngste Fortschritte bei KI-Systemen als einen Grund für die Veränderungen.

Im Januar bestätigte Amazon den Abbau von etwa 16.000 Arbeitsplätzen, was fast 10 Prozent der Belegschaft entspricht. Im vergangenen Monat reduzierte das Fintech-Unternehmen Block seine Mitarbeiterzahl nahezu um die Hälfte. CEO Jack Dorsey verwies dabei explizit auf KI-Werkzeuge und deren wachsende Fähigkeit, Unternehmen dabei zu helfen, mit kleineren Teams mehr zu erreichen.

Rückschläge bei KI-Modellen

Die geplanten KI-Investitionen von Meta folgen auf eine Reihe von Rückschlägen bei den Llama-4-Modellen im vergangenen Jahr. Das Unternehmen sah sich Kritik ausgesetzt, weil es bei den Benchmarks für frühe Versionen irreführende Ergebnisse geliefert habe. Die Veröffentlichung der größten Version dieses Modells, genannt Behemoth, die für den Sommer geplant war, wurde abgesagt.

Das Superintelligenz-Team arbeitet daran, die Position des Unternehmens in diesem Jahr durch den Aufbau eines neuen Modells namens Avocado zu stärken. Allerdings blieb auch die Leistung dieses Modells hinter den Erwartungen zurück, so Reuters.

Redaktion finanzen.net