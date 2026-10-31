Entrust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Entrust hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,03 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,56 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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