Entschädigung nach Schiffshavarien wird verbessert

BERLIN (Dow Jones)--Im Fall von Schiffshavarien sollen Entschädigungen künftig klarer geregelt werden. Das Bundeskabinett hat dazu entsprechende Gesetzentwürfe des Justizministeriums beschlossen, mit denen Deutschland ein entsprechendes internationales Übereinkommen ratifizieren kann. "Wir schaffen damit die Voraussetzungen, Schäden von Havarien zumindest wirtschaftlich abzumildern", erklärte der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann (CDU).

Im Fall von Havarien in deutschen Gewässern werden nun auch Bund, Länder und Gemeinden entlastet. Bislang mussten sie meist allein die Folgen für den Tourismus oder die Fischerei tragen, wenn etwa ein Öltanker in der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone oder in den küstennahen Gewässern auslief. "Zukünftig tritt bei Schäden zum Beispiel der Umwelt zusätzlich ein eigens eingerichteter Fonds ein", so Brackmann.

Grundlage dafür ist das Internationale Übereinkommen über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See von 1996 in der Fassung des Protokolls von 2010 (HNS-Übereinkommen). Dieses verpflichtet Schiffe mit gefährlicher Ladung, sich zu versichern. Der zusätzliche Entschädigungsfonds soll Beträge abdecken, die über die begrenzten Versicherungsleistungen hinausgehen. Geschädigte können ihre Ansprüche nicht nur gegen den Schiffseigentümer beziehungsweise dessen Versicherung geltend machen, sondern auch gegenüber dem HNS-Fonds. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) soll künftig für die Umsetzung zuständig sein.

