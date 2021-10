ING entschädigt niederländische Kreditkunden - ING-Aktie fällt leicht

Geschuldet ist dies Entschädigungszahlungen an ING -Kreditkunden im Heimatmarkt. Diese fallen für jene Konsumentenkredite an, bei denen der variable Zins die Marktzinsen nicht ausreichend abbildete.Im EURONEXT-Handel gibt die ING-Aktie am Mittwoch stellenweise 0,29 Prozent auf 12,956 Euro ab.

Von Jaime Llinares Taboada

AMSTERDAM (Dow Jones)

