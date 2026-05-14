DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,14 -2,0%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.475 ±-0,0%Euro1,1654 -0,1%Öl107,2 +1,4%Gold4.612 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- Wall Street schließt höher -- Cerebras-IPO -- Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte
Michael Burry warnt vor KI-Blase: Auf diese Aktien setzt der Hedgefondsmanager Michael Burry warnt vor KI-Blase: Auf diese Aktien setzt der Hedgefondsmanager
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entscheidende Impulse

Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte

15.05.26 03:58 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple auf Rekordkurs - doch der wahre Härtetest kommt im Juni | finanzen.net

Die Apple-Aktie bewegte sich zuletzt auf Rekordniveau. Doch trotz der starken Kursentwicklung könnte der entscheidende Impuls erst im Juni kommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
343,15 EUR -0,80 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
255,30 EUR -0,30 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
349,75 EUR 3,75 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Apple erreicht neues Rekordhoch trotz anhaltender KI-Sorgen
• Entscheidender Lackmustest für die KI-Strategie steht bevor
• Anleger warten auf konkrete Fortschritte bei Apple Intelligence und Siri

Die Aktie von Apple jagt derzeit ein Rekordhoch nach dem anderen - und die Erwartungen der Anleger steigen weiter. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 300,45 US-Dollar. Damit wurde die 300-Dollar-Marke überschritten (Stand: Schlusskurse vom 14. Mai 2026). Doch trotz der Kursrally könnte der Juni für den iPhone-Konzern zum entscheidenden Monat des Jahres werden.

Apple-Aktie trotz KI-Sorgen im Rallymodus

Nach einem holprigen Jahresstart hat sich die Apple-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich erholt. Ein zentraler Belastungsfaktor war zuletzt die Sorge vieler Investoren, dass Apple im Rennen um künstliche Intelligenz hinter Konkurrenten wie Microsoft oder Alphabet zurückliegt. Vor allem die Verzögerung bei der Einführung eines KI-gestützten Siri-Chatbots sorgte an der Wall Street für Skepsis.

Apple selbst kündigte zwar an, dass eine stärker personalisierte Siri "dieses Jahr" für Nutzer verfügbar sein soll. Doch bislang warten Anleger und Verbraucher laut Barron’s noch darauf, dass die neue KI-Strategie des Konzerns wirklich überzeugt.

Starke Zahlen und Chefwechsel treiben die Aktie an

Für neue Dynamik sorgten zuletzt jedoch positive Unternehmensnachrichten. Apple legte besser als erwartete Quartalszahlen vor und meldete zugleich eine starke Umsatzprognose für das laufende Juni-Quartal. Gerade angesichts anhaltender Inflation und steigender Benzinpreise werteten Investoren dies als wichtiges Signal für die Konsumstärke der Kunden.

Zusätzlichen Rückenwind brachte zudem der angekündigte Führungswechsel. CEO Tim Cook wird im September zurücktreten. Sein Nachfolger soll laut Unternehmensangaben John Ternus werden, derzeit Senior Vice President für Hardwareentwicklung bei Apple. Die positive Kursreaktion zeigt laut Marktbeobachtern, dass Anleger dem künftigen Management zutrauen, den Konzern erfolgreich in die nächste Technologieära zu führen.

Warum die WWDC im Juni zum Härtetest wird - und was das für Anleger bedeutet

Besonders im Fokus steht nun die Worldwide Developers Conference (WWDC), die am 8. Juni beginnt. Die Entwicklerkonferenz gilt traditionell als wichtigste Bühne für neue Software- und Technologieankündigungen des Konzerns. Bereits auf der WWDC 2024 hatte Apple erstmals "Apple Intelligence" vorgestellt - die KI-Plattform des Unternehmens.

Doch zwei Jahre später warten viele Anleger noch immer auf den großen Durchbruch. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die diesjährige Veranstaltung. "Apple bereitet sich sehr gut auf ein großes Event vor, das helfen sollte, die Marktnarrative zu verändern", schrieb der Analyst Ben Reitzes von Melius Research laut Barron’s bereits Anfang Mai.

Für Anleger bleibt Apple damit kurzfristig ein klar ereignisgetriebener Wert. Die kommenden Wochen rund um die WWDC dürften maßgeblich darüber entscheiden, ob die Aktie ihre Rekordniveaus rechtfertigen kann oder ob Gewinnmitnahmen einsetzen. Entscheidend wird insbesondere sein, ob Apple im Bereich Künstliche Intelligenz konkrete Fortschritte präsentiert, die das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory stärken. Ohne solche Impulse könnte die Aktie anfällig für Rücksetzer bleiben - trotz der zuletzt starken operativen Zahlen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Songquan Deng / Shutterstock.com, Andrey Bayda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
04.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
30.04.2026Alphabet A (ex Google) BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
23.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
21.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen