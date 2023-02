Commerzbank-Aktie profitiert vorbörslich: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX - Indexanpassungen im EURO STOXX 50

Der nahende Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit aus dem DAX verhilft wie erwartet der Commerzbank zur Rückkehr in Deutschlands bekanntesten Aktienindex. Der Indexanbieter STOXX, eine Tochter der Deutschen Börse , gab die von Experten so erwartete Entscheidung am Freitagabend nach Schluss der Wall Street in Zug bekannt.

Den freiwerdenden Platz im Index der mittelgroßen Werte, dem MDAX, bekommt ebenfalls wie erwartet der Windkraftanlagenbauer Nordex. Die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie erhält den Platz von Nordex im SDAX. Auch der Einzug der italienischen Bank UniCredit für Linde im EURO STOXX 50 kommt für Experten nicht überraschend.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Die Indexanpassungen werden zum 27. Februar 2023 gültig.

Die Aktien der Commerzbank steigen im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 1,19 Prozent auf 11,48 Euro.

