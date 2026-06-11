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Entspannung am Ölmarkt

Iran-Hoffnung und Ölpreisrutsch: Aktien von Lufthansa und TUI starten durch

12.06.26 10:42 Uhr
Friedenshoffnung sorgt für Börsenfeuerwerk bei Aktien von Lufthansa und TUI | finanzen.net

Fallende Ölpreise sorgen am Freitag für Rückenwind bei Lufthansa und TUI. Anleger setzen darauf, dass niedrigere Energiekosten die Margen der Reise- und Luftfahrtkonzerne stützen könnten.

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• Sinkende Ölpreise treiben Reise- und Luftfahrtwerte
• Lufthansa und TUI mit deutlichen Kursgewinnen
• Margen könnten von niedrigeren Treibstoffkosten profitieren

Neue Hoffnung auf ein Kriegsende im Iran treibt am Freitag die Aktien aus dem Reise- und Luftfahrtsektor nach oben. US-Präsident Donald Trump hatte seine für Donnerstagabend geplanten Angriffe auf den Iran abgesagt und ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. Auch der Iran selbst sprach daraufhin von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Der Markt reagierte umgehend: WTI-Rohöl fällt zeitweise um 4,50 Prozent auf 83,76 US-Dollar je Barrel, Brent gibt 3,05 Prozent auf 86,41 US-Dollar nach. Das hat auch Folgen für den Aktienmarkt: Lufthansa-Titel gewinnen via XETRA zeitweise 6,80 Prozent auf 8,58 Euro, TUI-Aktien legen 8,17 Prozent auf 7,05 Euro zu. Auch Fraport, Airbus und MTU Aero Engines ziehen kräftig an.

Für Fluggesellschaften und Reisekonzerne, deren Kerosinkosten direkt an den Ölpreis gekoppelt sind, bedeutet jeder Preisrückgang eine spürbare Entlastung der Kostenstruktur.

Zwei Treiber, ein Auslöser

Treibstoff macht bei Fluggesellschaften rund ein Viertel der Gesamtbetriebskosten aus. Die gestiegenen Kerosinpreise der vergangenen Monate hatten Luftfahrt- und Reisewerte unter Druck gesetzt. Ein dauerhafter Rückgang des Ölpreises um zehn US-Dollar je Barrel kann bei einem Konzern wie Lufthansa den operativen Gewinn um mehrere hundert Millionen Euro verschieben, ohne operativen Gegenwind. Marktexperte Chris Turner von der ING formulierte es präzise: Die Finanzmärkte reagierten mit dem zu erwartenden Optimismus auf Nachrichten, die ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran als unmittelbar bevorstehend erscheinen lassen. Der Ölmarkt ist dabei der Transmissionsriemen zwischen Geopolitik und Sektorbewertung.

Lufthansa: Günstige Kosten treffen auf stabiles Buchungsumfeld

Die Aktie der Lufthansa erlebt derzeit eine Phase mit verhaltener Analystenunterstützung. Die Deutsche Bank und DZ Bank bewerteten die Aktie zuletzt mit "Halten", Barclays stufte sie im Mai sogar auf "Underweight" ab.

Auch die Anlegerstimmung spiegelt die Sorgen wieder: Die Jahresperformance der Lufthansa-Aktie liegt bei überschaubaren +1,57 Prozent. Der operative Hebel eines niedrigeren Ölpreises könnte die Stimmung drehen, sofern die Buchungslage im Sommerhalbjahr stabil bleibt.

TUI: Sommersaison als eigentlicher Test

TUI notiert aktuell noch rund 26 Prozent unter dem Jahreshoch von 9,45 Euro vom Dezember 2025. Der heutige Kurssprung ist damit auch ein Aufholen aus einer ausgeprägten Schwächephase. Für den Reisekonzern ist der Ölpreis nur eine von mehreren Variablen, entscheidend bleibt, wie sich die Sommerbuchungen 2026 entwickeln. Günstigere Kerosinkosten verbessern die Marge je Reise, können aber schwache Nachfrage nicht ersetzen. Leerverkäufer haben TUI zuletzt mit einer erhöhten Shortquote belegt, was den heutigen Anstieg durch Eindeckungskäufe zusätzlich verstärkt haben dürfte.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, TUI

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