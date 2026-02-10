DAX24.873 -0,5%Est506.025 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,60 +0,8%Gold5.053 +0,6%
Enttäuschende Zahlen

thyssenkrupp nucera-Aktie veriert: Schwächer ins neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet

11.02.26 09:30 Uhr
thyssenkrupp nucera-Aktie tiefer: Fehlstart ins neue Jahr - thyssenkrupp nucera bricht beim Umsatz ein | finanzen.net

Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp nucera ist schwächer in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,00 EUR 0,29 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
9,16 EUR -0,12 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz schrumpfte von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 147 Millionen Euro, wie thyssenkrupp nucera, die Tochter des Industriekonzerns thyssenkrupp, am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Operativ rutschte der Elektrolysespezialist in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug vier Millionen Euro nach einem Plus von acht Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit "außergewöhnlich hohen Schwankungen in Derivatepositionen" - diese gleichen Preisschwankungen von Rohstoffpositionen in den Vorräten aus.

Wer­bung

Unter dem Strich betrug der Nettoverlust drei Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von neun Millionen Euro erzielt. Der Auftragseingang ging um 21 Prozent auf 75 Millionen Euro zurück. Mit seinen Zahlen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

"Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff", sagte Unternehmenschef Werner Ponikwar anlässlich der Zahlen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (30. September) bekräftigte der Elektrolyse-Spezialist. Das Management taxiert weiterhin den Erlös für das laufende Geschäftsjahr auf 500 bis 600 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird 2025/26 zwischen minus 30 und 0 Millionen Euro erwartet.

Für die Aktie von thyssenkrupp nucera geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent auf 9,18 Euro nach unten.

DORTMUND (dpa-AFX)

