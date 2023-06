Continental-Aktie tiefer: Conti rechnet nicht mit Pleitewelle in Zuliefererindustrie

Aktien in diesem Artikel Continental 66,98 EUR

"Wenn wir unser Zulieferportfolio anschauen, können wir nicht feststellen, dass es ein erhöhtes Insolvenzrisiko gibt", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer am Mittwochabend im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Man sehe auch am Markt keinen verstärkten Trend zur Zahlungsunfähigkeit. Der DAX -Konzern schaue sich die Situation aber sehr genau an. Der württembergische Autozulieferer Allgaier ist gerade erst in die Insolvenz gerutscht, der fränkische Kabelspezialist Leoni war unlängst an der Pleite vorbeigeschrammt.

Die Halbleiterknappheit habe im vergangenen Jahr dazu geführt, dass sich die Margen der Autobauer positiv entwickelt hätten, während dies bei den Zulieferern offensichtlich nicht der Fall gewesen sei. Das System aus Herstellern und Lieferanten könne aber nur funktionieren, wenn die Kosten nicht nur einer Seite aufgebürdet würden. Continental sei es im vergangenen Jahr gelungen, die gestiegenen Kosten etwa für Beschaffung der knappen Elektronikbauteile durch höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. "Wir gehen auch davon aus, dass wir das in diesem Jahr schaffen", sagte Setzer. Der Trend in der Zulieferbranche zeige, dass dies im ersten Halbjahr schwieriger sei als in der zweiten Jahreshälfte.

Im vergangenen Jahr hatten Mehrkosten von 3,3 Milliarden Euro für Energie, Logistik und Material die Rendite belastet. Im laufenden Jahr schätzt das Conti-Management diese Kosten auf 1,7 Milliarden Euro. In diesem Jahr strebt der nach Umsatz drittgrößte deutsche Zulieferer eine Marge zwischen 5,5 und 6,5 (2022: 5,0) Prozent an, im Kerngeschäft Automotive sollen es zwei bis drei Prozent sein. Sein mittelfristiges Renditeziel hatte der Konzern kürzlich bestätigt.

Die Conti-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,11 Prozent schwächer bei 66,74 Euro.

Hamburg (Reuters)

