DAX24.919 +1,2%Est506.305 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6800 -1,6%Nas26.021 +0,8%Bitcoin51.394 -2,4%Euro1,1395 -0,3%Öl73,26 +1,0%Gold4.028 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Rheinmetall-Chef deckt sich nach Kursrutsch des DAX-Riesen mit Aktien ein Rheinmetall-Chef deckt sich nach Kursrutsch des DAX-Riesen mit Aktien ein
adidas-Aktie nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft stabil adidas-Aktie nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft stabil
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entwarnung

Rückschlag beim F126-Programm: HENSOLDT gibt Entwarnung für Prognose - Aktie fällt

30.06.26 15:40 Uhr
HENSOLDT-Aktie tiefer: F126-Aus belässt Prognose unberührt | finanzen.net

Nach dem Aus des Fregattenprogramms F126 gibt HENSOLDT vorerst Entwarnung. Die Geschäftsziele bleiben wohl unangetastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
67,84 EUR -0,36 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HENSOLDT prüft die Auswirkungen des Aus beim Fregattenprogramm F126, sieht aber "auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen (...) keine Auswirkungen auf die kurz- oder mittelfristige Prognose".Dies teilte der Rüstungskonzern mit, der im MDAX und TecDAX notiert ist.

Das Verteidigungsministerium habe entschieden, das Fregattenprogramm F126 nicht weiterzuverfolgen und stattdessen - vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages - die Beschaffung von Fregatten des Typs MEKO A-200 anzustreben. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr habe die Unterauftragnehmer des Projekts entsprechend informiert.

HENSOLDT liefert nach eigener Aussage für F126 das Marineüberwachungsradar TRS-4D. HENSOLDT prüfe derzeit die konkreten Auswirkungen der Beendigung des Projekts auf den eigenen Lieferumfang und die vertragliche Abwicklung. HENSOLDTs Gesamtauftragswert im F126-Programm liege "bei gut 200 Millionen Euro". Davon sei bereits mehr als ein Drittel als Umsatz realisiert worden, im laufenden Geschäftsjahr noch Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich vorgesehen.

Das Marineüberwachungsradargerät TRS-4D basiere auf einer etablierten Produktfamilie und sei kein ausschließlich für F126 entwickeltes Einzelprodukt. Die Radare der TRS-4D-Familie seien bereits auf Schiffen der Deutschen Marine im Einsatz, unter anderem auf der Fregatte F125 sowie der Korvette K130. Auch international werde die Technologie etwa für die brasilianischen Tamandaré-Fregatten verwendet.

HENSOLDT werde das weitere Vorgehen eng mit seinem Vertragspartner Thales Netherlands abstimmen, bis die vertraglichen nächsten Schritte geklärt seien. Der Konzern stehe bereit, "auch künftig eine tragende Rolle bei der Modernisierung der Deutschen Marine zu übernehmen" und stehe dazu im engen Austausch mit Werften und Kunden.

Die HENSOLDT-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 67,28 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
29.06.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.06.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen