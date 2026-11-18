Entwarnung

NVIDIA bleibt Geldgeber, doch nur noch selektiv: Reicht die Entwarnung der Interimschefin, um Neoclouds wirklich zu stützen?

• Der Erfolg der Neoclouds hängt entscheidend davon ab, ob NVIDIA seine Finanzierungszusagen in konkrete Vereinbarungen umsetzt und wie die Aufsicht die Unternehmensführung nach den jüngsten Skandalen gestaltet.

• Trotz positiver Prognosen und stark wachsender Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt die Branche durch regulatorische Risiken und Unsicherheiten im Management, insbesondere im Zusammenhang mit Huang, belastet.

• Die Interims-Chefin Kress betont, dass NVIDIA seine Finanzierungshilfen für Neocloud-Unternehmen weiterhin unterstützt, allerdings selektiv und diszipliniert, was die Branche nach einem Wertverlust stabilisieren soll.

Interimschefin Kress dämpft die Sorge um NVIDIAs Finanzierungszusagen

Strom und Rechenzentrumswerte im Blick

Huangs Abgang und die Aufsicht bleiben offene Baustellen

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Neocloud-Anbieter, also auf KI-Rechenleistung spezialisierte Cloudfirmen, haben nach Aussagen der Interims-Konzernchefin Colette Kress am Dienstag deutlich zugelegt. CoreWeave, IREN und Nebius gewannen bereits nachbörslich zwischen 9 und 11 Prozent, nachdem NVIDIA seine Finanzierungshilfen für die Branche bekräftigt hatte. Im vorbörslichen Handel ging es für die Papiere dann weiter aufwärts. Jedoch konnten die Aktien die Gewinne nicht halten und sackten im regulären Handel wieder ab. Die Papiere von IREN verloren via NASDAQ zuletzt 3,32 Prozent auf 15,28 US-Dollar, während die Nebius-Aktie um 1,84 Prozent steigt auf 107,99 US-Dollar. Die Anteilsscheine von CoreWeave notieren derweil 4,47 Prozent tiefer bei 47,66 US-Dollar. Für die Branche zählt nun, ob aus der Entwarnung belastbare Zusagen werden.

Neocloud-Finanzierung bleibt, aber selektiv

Kress sagte auf der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, Neoclouds seien ein zunehmend wichtiger Teil des globalen KI-Infrastruktur-Ökosystems. NVIDIA bleibe bei der Unterstützung diszipliniert und selektiv und prüfe genau, welchen Unternehmen es bei der Finanzierung helfe, weil sich vieles geändert habe. Zugleich bekräftigte Kress, das Unternehmen wolle weiter in einige Kunden investieren, allerdings mit disziplinierterer Kapitalverwendung.

Bei den Anlegern war die Sorge gewachsen, NVIDIA könnte unter Kress die Finanzierung zurückfahren, schreibt MarketWatch. Die Kommentare fielen demnach besser als befürchtet aus. CoreWeave, IREN und Nebius hatten binnen drei Monaten mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Evercore ISI nannte in einer Notiz von Analyst Amit Daryanani die Bemühungen um Land, Strom und Finanzierung konstruktiv für das Neocloud-Ökosystem.

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Selektiv heißt allerdings auch, dass nicht jeder Anbieter automatisch Rückhalt erwarten kann.

Starker Ausblick stützt die Nachfrage nach KI-Infrastruktur

Im dritten Geschäftsquartal steigerte NVIDIA den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal peilt der Konzern Erlöse von 130,0 Milliarden US-Dollar an, mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 3 Prozent. Nach Aussage von Kress übertrifft dieser Ausblick die Erwartungen des Marktes.

Umsätze mit Rechenzentrumschips in China sind in der Prognose nicht enthalten. Die Bruttomarge erreichte im dritten Quartal 74,9 Prozent, für das vierte Quartal rechnet NVIDIA mit 71,0 bis 72,0 Prozent. Am 17. November kündigte Kress an, dass sich die Bruttomargen im Jahr 2027 verbessern sollen.

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Für die Neoclouds ist das Zahlenwerk unmittelbar relevant: Laut NVIDIA laufen Vera-Rubin-NVL72-Racks bereits bei CoreWeave, Nebius, Oracle und Microsoft, CoreWeave und Nebius bauen zudem mit Vera-CPUs. Die starke Nachfrage macht die Finanzierungsfrage zugleich dringlicher, denn Wachstum muss bezahlt werden.

Aufsicht und Führungsfrage bremsen die Erholung

NVIDIA hat Mitgründer und Konzernchef Jensen Huang nach Enthüllungen über Affären abgesetzt. Verwaltungsratschef Harvey Jones sagte auf der Telefonkonferenz, das Board werde Huang nicht wieder einsetzen. Investing.com zufolge bleibe das Kerngeschäft trotz des Governance-Skandals solide; zudem nennt Investing.com die Sorge vor strengerer Aufsicht.

Hinzu kommt die Prüfung durch US-Gesetzgeber wegen möglicher Chipverkäufe an chinesische Unternehmen, Huang und Generalberater Tim Teter haben einer Aussage vor dem Kongress zugestimmt.

Für Neoclouds und andere KI-Werte bleibt die Erholung damit an Bedingungen geknüpft. Politische und regulatorische Risiken belasten den Sektor unabhängig davon, wie stark die Nachfrage ausfällt.

Entscheidend für die Neoclouds bleibt, ob NVIDIA seine selektive Finanzierung in konkrete Vereinbarungen übersetzt und wie die Aufsicht mit dem Konzern umgeht.

Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.