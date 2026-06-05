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Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch

07.06.26 12:47 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple vor WWDC 2026: Siri soll endlich liefern - doch Experten zweifeln | finanzen.net

Zwei Jahre nach dem verpatzten Apple-Intelligence-Debüt steht Siri vor dem größten Umbau der Unternehmensgeschichte. Das muss der iKonzern auf der WWDC 2026 liefern.

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• Überarbeitetes Siri auf WWDC 2026 erwartet
• Experten warnen vor überzogenen KI-Erwartungen
• Tim Cooks Keynote für Montag 19 Uhr deutscher Zeit geplant
Am morgigen Montag, den 08. Juni 2026, hält Apple seine Worldwide Developers Conference ab, und die Messlatte könnte höher liegen als bei jeder Entwicklerkonferenz zuvor. Denn es wird ein vollständig überarbeitetes Siri erwartet, das auf Googles Gemini-Technologie aufbaut und erstmals wie ein vollwertiger Chatbot agiert: mit personalisierten Antworten, Bildschirm-Kontext und tiefer App-Integration. Dabei ist es der zweite Anlauf nach einem blamablen ersten. Die Gemini-gestützte Siri wäre die erste funktionierende Auslieferung von Funktionen, die Apple bereits im Sommer 2024 beworben hatte, damals aber nie ausgeliefert hat.

Das muss Apple morgen zeigen

Laut übereinstimmenden Berichten soll Siri künftig direkt im "Dynamic Island" verankert sein und per Wischgeste einen neuen "Suchen oder Fragen"-Bildschirm öffnen. Daneben ist eine eigenständige Siri-App geplant, die Gesprächsverläufe geräteübergreifend synchronisiert sowie eine tiefe Integration in Kamera und Fotos für visuelle Aufgaben wie Objekterkennung und Bildbearbeitung.

Das Ziel dahinter ist grundlegender Natur. Bank of America-Analyst Wamsi Mohan fasst es laut MarketWatch so zusammen: Apple müsse Siri zu einem Agenten entwickeln, der Absichten versteht, Kontext abruft und Aufgaben über mehrere Apps hinweg erledigt. Das Nahziel-Risiko, so Mohan, sei die Ausführung. Gelingt der Schritt, sieht Mohan ein inkrementelles Umsatzpotenzial von 15 bis 30 Milliarden Dollar bis zum Geschäftsjahr 2030 sowie zwei Dollar zusätzlichen Gewinn je Aktie.

Experten warnen vor überzogenem KI-Optimismus

Die Aktie trägt ein hohes Vorschussvertrauen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt bei rund 37 und der Kurs notiert nur knapp unter dem Allzeithoch. Die Erwartungshaltung am Markt ist klar: Tim Cook soll bei einem seiner letzten großen Auftritte liefern, bevor er den Konzern im September an John Ternus übergibt.

Zweifel kommen jedoch von MoffetNathanson-Analyst Craig Moffett: MarketWatch zufolge erinnere die Ausgangslage vor der WWDC 2026 den Experten gespenstisch an 2024, als Optimismus rund um KI bereits vollständig im Kurs eingepreist war. Apple Intelligence werde nicht mehr als Risiko, sondern erneut als Katalysator betrachtet, obwohl die Lieferung noch aussteht. Citi schließt sich den Sorgen von MoffetNathanson an und warnt im Vorfeld der WWDC 2026 vor überzogenen Erwartungen.

Plattform als eigentlicher Trumpf

Die entscheidende Frage ist nicht, ob Apples Sprachmodell das beste auf dem Markt ist. Mehr als 2,5 Milliarden aktive iOS-Geräte weltweit sind ein Hebel, den kein reiner KI-Anbieter replizieren kann. Ein generisches Modell beantwortet allgemeine Fragen. Ein smartphonebasierter Agent kennt Aufenthaltsort, Bildschirminhalt, Kalender und Kontakte des Nutzers und handelt auf dieser Basis. Das ist der Vorteil, den Apple morgen unter Beweis stellen sollte. Gelingt das überzeugend, hat die Aktie trotz sportlicher Bewertung ein Fundament. Gelingt es nicht, ist WWDC 2026 der zweite verpuffte Anlauf in Folge. Die Antwort gibt Tim Cook morgen, den 08. Juni 2026, um 19 Uhr deutscher Zeit auf der Keynote in Cupertino.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, VCG/VCG via Getty Images

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