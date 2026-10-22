GM-Aktie zieht an: US-Autobauer drückt mit KI aufs Tempo - BMW und VW unter Zugzwang?

Entwicklung im Schnellgang

22.10.26 17:35 Uhr

Vier bis fünf Jahre vergehen bislang vom Konzept bis zum Serienauto, nun will General Motors diese Zeit mit KI halbieren und trifft damit einen wunden Punkt der deutschen Konkurrenz.

• Während VW in China bereits sehr kurze Entwicklungszeiten für Elektroautos erreicht hat, bleibt unklar, wann GM sein Ziel realisieren wird, und BMW fokussiert sich auf den Einsatz von KI-Agenten ohne konkrete Zeitvorgaben.

• Das Unternehmen setzt auf virtuelle Entwicklung, verbesserte Batterietechnologien und eine erhöhte Rechenleistung, um Innovationen schneller auf den Markt zu bringen, wobei der neue Zentralrechner ab 2028 im Cadillac Escalade IQ eingesetzt werden soll.

US-Autobauer will neue Modelle mit KI in rund zwei Jahren entwickeln

Zum Vergleich: VW- Elektroauto für China entstand in nur 13 Monaten

BMW setzt auf KI-Agenten, nennt aber keine Zielzeit

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General Motors will die Entwicklungszeit neuer Fahrzeuge mit künstlicher Intelligenz auf rund zwei Jahre halbieren und verschärft damit einen Tempowettlauf, in den auch BMW und Volkswagen verwickelt sind. Auf seiner Veranstaltung "GM Forward" in New York stellte der Detroiter Konzern am Mittwoch neben dem neuen Entwicklungsziel auch einen eigenen KI-Assistenten, eine vierte Generation von Elektroautos und den Fahrplan für das Fahren ohne Blick auf die Straße vor. Bislang veranschlagt GM für den Weg vom Konzept bis zur Serienproduktion vier bis fünf Jahre. Ab wann der neue Takt gelten soll, ließ das Unternehmen laut CNBC allerdings offen.

Wie General Motors die Entwicklung beschleunigen will

Den Hebel setzt GM in Forschung und Entwicklung an. Der Konzern baut nach eigenen Angaben eine neue Arbeitsweise auf, die auf KI im gesamten Unternehmen und auf virtuelle Entwicklung setzt: Statt Schritte nacheinander abzuarbeiten, sollen die Teams parallel arbeiten können. Als Beleg diente die neue manganreiche Batteriechemie LMR. Mehr als 300.000 Batteriedesigns testete GM virtuell, bevor ein einziger physischer Prototyp entstand. LMR soll die exklusive Batterietechnik der vierten Elektroautogeneration werden, wie Produktchef Sterling Anderson laut CNBC ankündigte. Der frühere Manager von Tesla verweist auf mehr als 100 Jahre Autobau und 30 Jahre OnStar als Datenschatz. Im KI-Zeitalter seien Daten eine Währung, so Anderson.

Mehr Rechenleistung und eine eigene KI an Bord

Was das schnellere Entwickeln im Produkt bewirken soll, zeigt die nächste Fahrzeuggeneration. Unabhängig vom Antrieb sollen die neuen Modelle das 40-Fache an Rechenleistung und eine bis zu 50 Prozent schnellere Mobilfunkanbindung erhalten als bisherige Systeme. Der neue Zentralrechner startet 2028 im Cadillac Escalade IQ, gemeinsam mit dem Autobahnfahren ohne Blick auf die Straße. Schon in den kommenden Monaten soll der hauseigene OnStar-Assistent per Softwareupdate in den Cadillac Lyriq des Modelljahrs 2027 kommen, gegen Abogebühr. Bislang nutzt GM dafür Gemini von Alphabet. Einen direkten Vergleich mit Tesla lehnte Anderson ab, betonte aber, dass GM mehrere Sensortypen kombiniert, während der Rivale allein auf Kameras setzt.

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China gibt das Tempo vor, Volkswagen zieht dort mit

Hinter dem Tempoziel steht vor allem die Konkurrenz aus Fernost. Die Beratungsgesellschaft AlixPartners geht laut CNBC davon aus, dass chinesische Hersteller Fahrzeuge doppelt so schnell auf den Markt bringen wie traditionelle Autobauer, mit 40 bis 50 Prozent weniger Investitionen und einem Kostenvorteil von 30 Prozent. Wie nah ein westlicher Konzern diesem Takt kommen kann, zeigt Volkswagen in China: Die Massenproduktion des ID. Unyx 07 startete am 31. Dezember 2025 nach nur 13 Monaten Entwicklungszeit, berichtet das Handelsblatt. Den gemeinsam mit Xpeng entwickelten ID. UNYX 09 stellte der Konzern am 21. April vor, entstanden innerhalb von 24 Monaten. Für die Marke VW insgesamt hatte der Konzern im Dezember 2023 bereits das Ziel ausgegeben, die Entwicklungszeit neuer Modelle von 50 auf 36 Monate zu verkürzen.

BMW setzt auf KI-Agenten, nennt aber keine Zielmarke

Auch in München steht das Entwicklungstempo ganz oben auf der Agenda, allerdings ohne konkrete Zahl. Auf dem Kapitalmarkttag Ende September kündigte BMW an, KI aus einzelnen Anwendungen in die Kernprozesse der Fahrzeugentwicklung zu überführen. Digitale Agenten sollen künftig von den ersten technischen Anforderungen bis zu Test und Freigabe durchgängig unterstützen, freigegeben werden die Ergebnisse weiterhin von den Entwicklern. Als Beispiel nennt der Konzern die Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Mistral bei Crashsimulationen. Eine Zielzeit für neue Modelle steht in der Mitteilung nicht. Der Druck dahinter ist vor allem finanziell: Für 2028 peilt BMW im Autogeschäft eine EBIT-Marge von drei bis fünf Prozent an, Anfang der 2030er Jahre sollen es wieder acht bis zehn Prozent sein.

Worauf es für die GM-Aktie jetzt ankommt

Für die Einordnung der GM-Aktie bleibt entscheidend, wann aus dem Ziel ein messbarer Takt wird. Ein Zeitplan fehlt bislang, und ambitionierte Ankündigungen hat der Konzern schon früher gemacht: Bereits 2021 stellte GM-Chefin Mary Barra persönliche autonome Fahrzeuge noch in diesem Jahrzehnt in Aussicht. Ein erster Prüfstein ist der Start des OnStar-Assistenten im Lyriq, den GM für die kommenden Monate plant. Den eigentlichen Härtetest liefert 2028 der neue Zentralrechner im Escalade IQ, an dem sich ablesen lässt, ob der Konzern sein Tempo gegenüber China und den deutschen Herstellern tatsächlich auf die Straße bringt.

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Für den Moment kommt der KI-Plan des Detroiter Autobauers aber gut an der Börse an: Zeitweise gewinnt die Aktie an der NYSE 1,16 Prozent auf 76,99 US-Dollar.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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