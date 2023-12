Entwicklungshilfeministerin Schulze reist nach Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze ist zu einem Informationsbesuch nach Israel und in die palästinensischen Gebiete aufgebrochen. Die SPD-Politikerin werde sich am Dienstag mit Vertretern der israelischen Zivilgesellschaft und Betroffenen der Hamas-Attacke vom 7. Oktober austauschen, teilte ihr Ministerium am Montagabend mit. Sie werde dazu unter anderem Gespräche mit Bewohnerinnen eines Kibbuz nahe Gaza führen.

Außerdem sei ein Zusammentreffen mit dem dem palästinensischen Ministerpräsident Mohammed Schtaje geplant. Beim Besuch des vom UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA betriebenen Al-Amari-Flüchtlingslager im Westjordanland wolle sich Schulze einen Eindruck von dessen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen verschaffen.

In der vergangenen Woche hatte Schulze ihre zunächst geplante Reise in den Nahen Osten wegen einer Flughafensperrung in Genf absagen müssen./mi/DP/he