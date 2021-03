Entwicklungsminister für mehr Engagement gegen Wasserknappheit

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsminister Gerd Müller hat anlässlich des Weltwassertags mehr internationales Engagement gegen die weltweite Wasserknappheit angemahnt. "450 Millionen Kinder haben weltweit laut Unicef nicht genügend Wasser - jedes fünfte Kind. In der Corona-Krise, in der Händewaschen noch wichtiger ist als sonst, ist das eine zusätzliche Gefahr. Die Weltgemeinschaft muss sich noch stärker engagieren, bis 2030 allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post" (Montag). Der Weltwassertag findet an diesem Montag statt. Er steht unter dem Motto "Wert des Wassers"./zeh/DP/zb